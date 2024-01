Verteidigung gegen Russland Rufe nach Taurus-Lieferung an Ukraine werden lauter

Der Krieg in der Ukraine geht in den 682. Tag. Die massiven russischen Angriffe aus der Luft, gegen die sich das Land weiter zur Wehr setzen muss, richten sich vor allem gegen zivile Ziele. Russland legt es nach Einschätzung von Experten darauf an, dass die ukrainischen Reserven in den Wintermonaten zur Neige gehen und die Energieversorgung zerstört wird. Nach US-Erkenntnissen setzt Russland dabei auch Raketen aus Nordkorea ein.