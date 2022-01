Corona-Pandemie : Rund 3000 Teilnehmer bei Corona-Protest in München

München/Wolgast Mit rund 1000 Beamten war die Polizei in München bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen im Einsatz und musste auch „unmittelbaren Zwang“ anwenden.

In der Innenstadt von München haben am Mittwochabend nach Polizeiangaben rund 3000 Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert.

Auch in anderen bayerischen Kommunen hatten Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Spaziergängen zum Zeichen des Protests aufgerufen. In Würzburg versammelten sich rund 400 Corona-Protestler, bei der Gegendemonstration der Grünen Jugend habe es rund 120 Teilnehmer gegeben. In Fürth kamen laut Polizei rund 1000 Personen zu einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto „Gesundheit in eigener Verantwortung“ zusammen.