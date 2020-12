Wird Erhöhung blockiert? : Rundfunkbeitrag: Sachsen-Anhalts Koalition vertagt Ergebnis

Magdeburg Blockiert Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland - und wenn ja, wie? Durch ein gemeinsames Nein von CDU und AfD? Die schwarz-rot-grüne Koalition kann sich bisher nicht einigen.

Das wegweisende Votum des Medienausschusses im Magdeburger Landtag werde von Mittwoch (2. Dezember) um eine Woche verschoben, sagte Grünen-Chef Sebastian Striegel nach mehrstündigen Verhandlungen in der Staatskanzlei. In der Sache gebe es keine Einigung, es solle weitere Gespräche geben.

Mit der verschobenen Entscheidung verschaffen sich CDU, SPD und Grüne Luft, um einen Ausweg aus der verfahrenen Situation zu finden. Die CDU-Fraktion muss der Vertagung in einer am Nachmittag anstehenden Sitzung noch zustimmen. Regulär sollte der Medienausschuss im Landtag am Mittwoch entscheiden, welchen Umgang mit dem Staatsvertrag samt Beitragserhöhung es dem Plenum für die abschließende Sitzung Mitte Dezember empfiehlt. Nach dem Willen der Koalition soll dies jetzt am 9. Dezember passieren - eine Woche vor der Landtagssitzung.