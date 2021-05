Bundestagswahl : Saar-SPD zieht mit Heiko Maas an Spitze in Bundestagswahl

Saar-SPD zieht mit Heiko Maas an Spitze in Bundestagswahl

Außenminister Heiko Maas führt die Landesliste der SPD im Saarland für die Bundestagswahl im Herbst an. Foto: Olivier Matthys/Pool AP/dpa

Spiesen-Elversberg Heiko Maas wurde 2017 erstmals als saarländischer SPD-Chef in den Bundestag gewählt. Für die anstehende Bundestagswahl steht der Außenminister erneut an der Spitze der SPD im Saarland.

Der 54-Jährige wurde am Samstag bei einem Landesparteitag in einem Fußballstadion in Spiesen-Elversberg auf Listenplatz eins gewählt, wie ein Parteisprecher mitteilte. Auf den weiteren Plätzen folgen Josphine Ortleb, Christian Petry, Emily Vontz und Esra Limbacher.