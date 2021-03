Corona-Pandemie : Saarland beendet Lockdown nach Ostern

Nur wenige Menschen sind in der Innenstadt von Saarbrücken unterwegs. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Das Saarland startet ein Modellprojekt zum Ausstieg aus dem Lockdown. Mit einem negativen Schnelltest sollen Bürgern vom 6. April an auch Kinos und Fitnessstudios wieder offen stehen. Möglich macht das eine niedrige Inzidenz.

Das Saarland steigt nach Ostern aus dem Corona-Lockdown aus. Vom 6. April an - dem Dienstag nach den Feiertagen - sollen Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen.

Voraussetzung sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Die lang anhaltenden Einschränkungen stießen bei den Menschen immer mehr an ihre Grenzen. Daher: „Ab dem 6. April wird wieder mehr privates, wieder mehr öffentliches Leben möglich sein.“ Weitere Öffnungsschritte könne es nach dem 18. April geben: in der Gastronomie, beim Ehrenamt, in den Schulen.