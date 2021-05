Landtagswahl : Sachsen-Anhalt-Wahl: CDU-Politiker grenzen sich von AfD ab

Polizisten gehen gegen Teilnehmer einer Protestaktion gegen eine AfD- Wahlkampfveranstaltung vor. In Sachsen-Anhalt wird am 06.06.2021 ein neuer Landtag gewählt. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird erneut mit einem hohen Anteil von AfD-Wählern gerechnet. Führende CDU-Politiker wollen eine klare Linie ziehen.

CDU-Chef Armin Laschet grenzte sich erneut klar von der AfD ab und warnte vor Gedankenspielen über eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten. „Wer darüber nachdenkt, mit der AfD zu kooperieren, trifft auf den gebündelten Widerstand der ganzen CDU“, sagte Laschet am Montag nach Angaben von Teilnehmern in Beratungen des Präsidiums seiner Partei, die teils in Präsenz in Berlin und teils online organisiert worden waren.