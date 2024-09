Wagenknecht-Partei triumphiert BSW-Königin Sahra wird zur Königsmacherin

Da die übrigen Parteien Koalitionen mit der rechtsextremen AfD ausschließen, könnte das BSW in den Ländern zum Königsmacher werden. Nach ersten Hochrechnungen hätte eine Koalition aus CDU, SPD und BSW in Sachsen eine knappe Mehrheit, sollte das Endergebnis eine Fortsetzung der Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen unmöglich machen. Mit 5,0 Prozent lagen die Grünen in Sachsen gefährlich nahe an der Fünf-Prozent-Hürde. In Thüringen steht eine besonders schwierige Regierungsbildung bevor: CDU, SPD und BSW kämen zwar auch hier auf eine knappe und wackelige Mehrheit. Sollte sie am Ende doch nicht zustande kommen, müsste die Union über die Tolerierung der Dreier-Koalition durch die Linke nachdenken.