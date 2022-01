Bundestagsabgeordnete : Sahra Wagenknecht laut Sprecher mit Coronavirus infiziert

Berlin Nächster prominenter Fall aus der Bundespolitik: Die ehemalige Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die 52-Jährige ist nicht gegen Covid-19 geimpft.

„Ich merke bis jetzt nichts. Entweder kommt es noch, oder ich habe es schon hinter mir“, sagte Wagenknecht am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe am Dienstagmorgen einen PCR-Test wegen der geplanten Teilnahme an der Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend gemacht, wo es um die Impfpflicht gehen sollte. „Und heute morgen, ich war schon fast auf dem Weg zum Flughafen, kam das positive Ergebnis.“