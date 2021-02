Auch in Sankt Augustin : Wie Luther: „Maria 2.0“ schlägt Thesen an Kirchentüren

München/Köln/Münster/Sankt Augustin Eine Initiative katholischer Frauen dringt seit Langem auf Reformen in der Kirche. Jetzt haben die Frauen Forderungen präsentiert - mit einer symbolträchtigen Aktion, unter anderem in Köln und Sankt Augustin.

Die katholische Reforminitiative Maria 2.0 hat sich ein Beispiel an Martin Luther genommen und am Sonntag an mehreren Orten in Deutschland Thesen an Kirchentüren aufgehängt.

Auch in Sankt Augustin sind die Frauen aktiv geworden: Zehn Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) an St. Martinus in Sankt Augustin waren am Sonntag in der ganzen Stadt unterwegs, um die sieben Thesen an den Kirchentüren des gesamten Seelsorgebereichs zu befestigen. „Wir haben das in diesem Jahr das erste Mal gemacht“, so Elisabeth Becker. „Unsere Gruppe gibt es seit rund zwei Jahren, und seitdem beteiligen wir uns auch an anderen Aktionen der Bewegung.“ Aufgeteilt haben sich die Frauen am Sonntag auf alle Ortsteile Sankt Augustins. Am Abend nahmen sie die Thesen wieder ab. Rückmeldungen habe es noch keine gegeben. „Aber durch Corona haben wir ja keine sozialen Kontakte, die uns auf die Aktion ansprechen könnten“, so Becker. Sie wolle abwarten, „dann kommen die Leute bestimmt auf uns zu“, sagte sie zuversichtlich.