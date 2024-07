Kommentar zu den Pandemie-Protokollen des RKI Sauber aufarbeiten

Die Aufregung um die Protokolle des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut (RKI) ist groß. Was haben die Experten in den Pandemie-Jahren besprochen, was geheimgehalten, war alles gar nicht so schlimm, wie die Politik weismachen wollte? So raunt es in den einschlägigen Foren im Internet. Ein Blick auf die Fakten hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren.