Duell im Sauerland : Der Mann, der Friedrich Merz schlagen will

Dirk Wiese ist SPD-Mitglied und Mitglied des Deutschen Bundestag. Foto: Privat

Berlin Er will Friedrich Merz bei der Bundestagswahl am 26. September besiegen: Dirk Wiese. Beide treten im Hochsauerlandkreis gegeneinander an. Und SPD-Mann Wiese glaubt zu wissen, wie er einen Coup gegen den CDU-Promi landen kann.