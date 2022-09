Personalie : Schäuble will 2025 nicht noch einmal antreten

Berlin Seit 1972 ist Wolfgang Schäuble Mitglied des deutschen Parlaments - er ist der Dienstälteste unter den Abgeordneten. Bei der nächsten Bundestagswahl will der 80-Jährige aber nicht mehr mit dabei sein.

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will nach der laufenden Legislaturperiode nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ antwortete Schäuble auf die Frage, ob er noch einmal im Jahr 2025 antreten würde: „Nein, aber das ist nicht einmal eine Nachricht wert.“ Schäuble ist am Sonntag 80 Jahre alt geworden. Der gelernte Jurist gehört dem Bundestag seit 1972 an und ist damit dienstältester Abgeordneter.