Bayerns Sozialministerin : Scharf: 12 Arbeitsstunden am Tag sollen möglich sein

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat anlässlich der Eröffnung der Sozialmesse Consozial 2022 am Mittwoch in Nürnberg ihrer Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten Nachdruck verliehen. „Wir müssen offen über eine längere Arbeitszeit an einzelnen Tagen von bis zu 12 Stunden und eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden diskutieren - flexibel und auf freiwilliger Basis der Beschäftigten“, sagte Scharf.

Deutliche Kritik von der Arbeiterwohlfahrt

Kritik kam von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bayern, einem der größten Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft in Bayern. „Das wäre nicht nur ein Schritt, sondern ein Spurt nach hinten“, so die beiden AWO-Landesvorsitzenden Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl am Mittwoch laut einer Mitteilung.