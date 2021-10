Sondierungen : Schlag auf Schlag: Berlins Parteien sondieren in engem Takt

Franziska Giffey begrüßt vor der SPD-Landeszentrale in Berlin-Wedding Sebastian Czaja (l), den Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, zu ihrem ersten Sondierungsgespräch. In der Mitte Innensenator Andreas Geisel. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Die Woche ist in Berlin mit drei Sondierungsgesprächen gestartet - und die nächsten sind schon vereinbart. Die Siegerin der Abgeordnetenhauswahl und SPD-Chefin Giffey möchte Mitte Oktober durch sein.

Eine gute Woche nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus hat sich die Berliner SPD mit allen vier möglichen Koalitionspartnern einmal getroffen. Schon in den nächsten Tagen soll es in die zweite Runde gehen.

Wie angekündigt traf die SPD als Wahlsiegerin am vergangenen Freitag zuerst die Grünen, dann die Linken. Ab Montagmorgen kamen dann die Sondierungsteams von SPD und CDU zusammen. „Ich darf Ihnen sagen, dass wir ein sehr gutes, konstruktives Gespräch hatten, wo es viele Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen gab, wo auch Unterschiede deutlich wurden“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner anschließend. „Dissens gab's in einigen Punkten, die wir noch nachverhandeln müssen.“

„Es war eine gute und vertraute Stimmung“, resümierte Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch nach dem Treffen. „Und wir sind weit gekommen.“ Die Linken-Vorsitzende Katina Schubert nannte die Gespräche konstruktiv und sehr freundschaftlich. Sie hätten die Linke in ihrem Ziel bestärkt, die bestehende Koalition mit der SPD und den Grünen fortzusetzen. „Wir haben in den letzten fünf Jahren gesät, und in den nächsten fünf Jahren könnten wir ernten.“ Auch Jarasch wiederholte, die Präferenz der Grünen sei, mit der seit 2016 regierenden Koalition weiterzumachen.

In den kommenden Tagen wird es noch etliche Sondierungsrunden geben: CDU und FDP treffen sich Mittwochmittag, CDU und Grüne am Mittwochnachmittag. Ein zweites Treffen zwischen SPD und CDU soll es am Donnerstag geben. Außerdem kündigte die SPD am Montag an, auch mit Grünen, Linken und FDP noch am Mittwoch und Donnerstag ein zweites Mal sprechen zu wollen.