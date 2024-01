Kommentar zum Stillstand in Deutschland Anderthalb Tage Schneefall sind keine Katastrophe

Wenn sich am Horizont eine Schneeflocke zeigt, bricht in Deutschland die Panik aus. Die Bahn fährt nicht mehr, Autofahrer hören nur noch Warnungen, die Schule fällt aus und selbst die Straßenbahnen stellen den Verkehr ein. Das öffentliche Leben igelt sich ein und stellt die Arbeit ein. Alle rufen uns zu, dass diese ganzen Einschränkungen doch nur zu unserer eigenen Sicherheit geschehen. Ob wir das auch so sehen, fragt uns niemand.