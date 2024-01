Die Schule der Demokratiefeinde Warum das Dorf Schnellroda in Sachsen-Anhalt ein Pilgerort der Neuen Rechten ist

Im Frühjahr 2019 steckte Alice Weidel politisch ganz schön in der Klemme. Ihr „Parteifreund“ Björn Höcke wurde in der AfD immer einflussreicher – und ausgerechnet mit ihm lag Weidel damals gehörig im Clinch. Nach Höckes hetzerischer „Holocaust-Rede“ hatte sie sich öffentlich gegen ihn gestellt und im Vorstand aktiv seinen Parteiausschluss betrieben. Allerdings erfolglos. Schlechte Aussichten für ihren weiteren Karriereweg in der AfD, könnte man meinen.