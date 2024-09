Generaldebatte Scholz attackiert Merz: „Sie können es nicht“

Scholz kritisierte das scharf und griff Merz persönlich an. „Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der "Bild am Sonntag" hätte er schon die Migrationsfrage gelöst“, tobte er am Rednerpult. Kaum habe Merz die Redaktionsräume verlassen, habe er aber schon vergessen, was er vorgeschlagen habe. „Sie können es nicht, das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind“, sagt Scholz an die Adresse von Merz und der Union.