Berlin-Besuch Scholz besorgt über Netanjahus Justizreform

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich besorgt über die umstrittene Justizreform des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geäußert, dem Land aber gleichzeitig anhaltende Solidarität in Sicherheitsfragen zugesichert. Bei dem von Protesten begleiteten Kurzbesuch Netanjahus in Berlin sagte Scholz am Donnerstag, die Bundesregierung wünsche sich, dass Israel eine liberale Demokratie bleibe. „Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam - und das will ich nicht verhehlen: mit großer Sorge.“