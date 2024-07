Bundestag Scholz bleibt dabei: Haushaltsbeschluss bis Ende des Monats

Die SPD-Bundestagsfraktion dringt auf eine Grundsatzeinigung in den Haushaltsverhandlungen bis Freitag. Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast verlangt Klarheit über den Etatentwurf, bevor das Parlament bis Mitte September in die Sommerpause geht. Freitag ist der letzte Sitzungstag. „Ich bin zuversichtlich, dass wir da bis Freitag politische Leitplanken haben“, sagt Mast. Es sei „unsere Erwartung“, dass die Fraktion am Freitag in einer Sondersitzung über die Ergebnisse der Verhandlungen informiert wird.