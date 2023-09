Migration Scholz drängt auf Einigung bei EU-Asylreform

Aus Regierungskreisen wurde berichtet, dass er vor allem darauf drängte, die Verhandlungen über die sog. Krisenverordnung abzuschließen. Zunächst hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die "Bild" darüber berichtet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird an diesem Donnerstag an einem Treffen ihrer EU-Amtskollegen in Brüssel teilnehmen, bei dem auch dieses Thema diskutiert werden soll.