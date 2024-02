Kommentar zu Scholz und der „Taurus“-Debatte Scholz entwickelt Qualitäten, die aufhorchen lassen

Meinung · Bundeskanzler Olaf Scholz steht wegen seiner Zögerlichkeit bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine einmal mehr in der Kritik. Doch gerade in der Sicherheitspolitik zeichnen sich mehr und mehr Konturen ab – die eines Kanzlers von Format, meint unser Autor.

Von Dirk Hentschel

22.02.2024 , 22:45 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Sitzung des Bundeskabinetts. Foto: dpa/Carsten Koall

Unerbittlich ist die Kritik, die in der Bundestagsdebatte zur Ukraine-Hilfe auch auf den Kanzler einprasselte. Seine Haltung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei viel zu zögerlich, zu ängstlich, sagen seine schärfsten Kritiker. „Zeitenwende“ sei für Olaf Scholz „nur ein Wort“ – meint der Oppositionsführer.