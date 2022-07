Russischer Angriffskrieg : Scholz gibt in aktueller Krise nicht viel auf Umfragewerte

Lübeck Kanzler Scholz steht wegen seiner Ukraine-Politik immer wieder in der Kritik. Davon lässt er sich nach eigener Aussage aber nicht beirren. Stattdessen setze er auf eine andere Strategie.

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt nach eigener Aussage in der aktuellen Krise nicht viel auf Umfragewerte und öffentliche Kritik. „Das ist eine Zeit, in der es nicht darum geht: Was steht morgen in der Zeitung, wie ist die nächste Umfrage? Sondern: Was machen wir für die Sicherheit und was machen wir für den Frieden in Europa?“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Lübeck.