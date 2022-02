Covid-19 : Scholz: Können zuversichtlicher nach vorne schauen

Berlin Die Corona-Infektionszahlen sind immer noch hoch - doch die Zeichen stehen jetzt politisch auf Entspannung. Bundeskanzler Scholz kündigt umfangreiche Lockerungen an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitreichende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie angekündigt. „Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern.