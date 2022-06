Bundeskanzler : Scholz: Mit G7-Gipfel Zusammenhalt der Demokratien stärken

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Zusammenhalt der Demokratien stärken. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Drei Gipfel in sieben Tagen: Vom kommenden Donnerstag an beraten EU, G7 und Nato vor allem über den Ukraine-Krieg und seine Folgen. Für das Treffen der G7 hat er ein konkretes Ziel.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Demokratien weltweit zu einem Schwerpunkt des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern machen.

„Ein besonderer Erfolg wäre es, wenn der Gipfel der Ausgangspunkt für einen neuen Blick auf die Welt der Demokratie sein könnte“, sagte Scholz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das Verständnis von Demokratie greife zu kurz, wenn man sich dabei auf den klassischen Westen konzentriere, also die Staaten der „Gruppe der Sieben“. Ihr gehören neben Deutschland, die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an.