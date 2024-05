Bundeskanzler Scholz: Planen keine Anerkennung Palästinas als Staat

Es gebe „keinen Anlass“, die Anerkennung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) als eigenen Staat zu vollziehen, erklärte Scholz am Freitag auf Nachfrage eines Journalisten bei einer Pressekonferenz mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Luís Montenegro. „Es gibt keine Klarheit über das Staatsgebiet, über alle anderen Fragen, die damit zusammenhängen“, sagte Scholz weiter. Es sei „noch nicht so weit“. Was stattdessen gebraucht werde, sei „eine verhandelte Lösung zwischen Israel und den Palästinensern, die auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinausläuft“, bekräftigte Scholz. Dazu gehöre auch eine palästinensische Autonomiebehörde, die für die Westbank und Gaza zuständig sei. „Aber da sind wir noch lange nicht.“ Jetzt gehe es erst mal darum, „einen längerfristigen Waffenstillstand zu erreichen“ und darum, „dass alle Beteiligten sich zur Zwei-Staaten-Lösung bekennen“, betonte der Kanzler.