Konflikte : Scholz sagt Litauen Verstärkung für Nato-Ostflanke zu

Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Vilnius zu Gast beim litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda (r). Foto: Michael Kappeler/dpa

Vilnius So nah war Olaf Scholz Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs noch nie: Der Bundeskanzler reist nach Litauen und spricht mit den baltischen Regierungschefs. Und er besucht die an der Nato-Ostflanke stationierten deutschen Soldaten.

Scholz: „Jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“

„Als Verbündete in der Nato fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“, sagte Scholz. Einzelheiten des verstärkten deutschen Engagements nannte der Kanzler zunächst nicht.

Derzeit ist ein von Deutschland geführtes Nato-Bataillon mit 1600 Soldaten in Litauen stationiert, davon gehören mehr als 1000 der Bundeswehr an. Eine Brigade besteht in der Regel aus etwa 3000 bis 5000 Soldaten.