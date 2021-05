Gemeinsamer Vorstoß : Scholz und Heil dringen auf bessere Bezahlung in der Pflege

Scholz und Heil dringen auf bessere Bezahlung in der Pflege

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einen gemeinsamen Vorstoß mit Arbeitsminister Hubertus Heil angekündigt, „der sicherstellt, dass Tarifverträge in der Altenpflege Realität werden“. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam Die beiden SPD-Minister wollen Beschäftigte in der Altenpflege nach Tarif entlohnen. An die Adresse der Betreiber von Pflegeeinrichtungen sagte Scholz: „Wer das nicht macht, kann auch nicht abrechnen.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) wollen Pflegekräfte in der Altenpflege nach Tarif bezahlen.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz kündigte einen gemeinsamen Vorstoß mit Heil an, „der sicherstellt, dass Tarifverträge in der Altenpflege Realität werden, dass dort bessere Arbeitsbedingungen herrschen“, wie Scholz bei der digitalen Landesvertreterversammlung der SPD Brandenburg sagte. Mit Blick auf die Pflegeversicherung betonte er: „Wer das nicht macht, der kann auch nicht abrechnen, so muss die Regel sein, die wir ganz präzise durchsetzen wollen.“