Befragung im Bundestag : Scholz unter Druck: Opposition moniert Aufklärung

Berlin SPD-Kanzlerkandidat Scholz muss sich im Bundestag unangenehmen Fragen stellen. Er versichert: In den Hamburger Cum-Ex-Fall hat er sich nicht eingemischt. Doch die Opposition hat weiter Zweifel.

Scholz habe Zweifel an seiner Rolle in mehreren Reden nicht ausräumen können, kritisierten Linke, Grüne, FDP und AfD im Bundestag. Er habe lediglich eingeräumt, was ohnehin in der Zeitung gestanden habe. Das sei „Aufklärung scheibchenweise“, sagte die Finanzpolitikerin der Grünen, Lisa Paus. Scholz dagegen stritt erneut jegliche politische Intervention in dem Fall ab.