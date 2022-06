Bundeskanzler : Scholz verteidigt Merkels Aussöhnungsversuch mit Russland

Berlin Altkanzlerin Angela Merkel äußerte sich in einem Interview kürzlich zu ihrer Russland-Politik. Ihr Nachfolger Olaf Scholz verteidigt ihr Vorgehen - sieht aber Fehler in der Energiepolitik der letzten Jahre.

Scholz: Habe immer gut mit Merkel zusammengearbeitet

Merkel hatte vor einer Woche in einem ersten Interview nach der Amtsübergabe an Scholz ihre viel kritisierte Russland-Politik verteidigt und eine Entschuldigung abgelehnt. In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bekräftigte sie diese Haltung - auch was die Energiepolitik angeht. „Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt“, sagte sie.