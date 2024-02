SPD-Mitglied von der Basis „Scholz wäre ein guter Minister“

Mit Olaf Scholz stellt die SPD zwar den Kanzler, doch in Umfragen liegt sie weit hinter der Union, aber auch der AfD zurück. Woran liegt es? Und wie kann die Partei aus dem Keller kommen? Der Sankt Augustiner Rainer Gries ist Sozialwissenschaftler, seit 56 Jahren Genosse an der Basis, und er hat das Buch „Und Du bist noch in der SPD?! Mehr Demokratie wagen – Eine Streitschrift“ geschrieben. Mit ihm sprach Bernd Eyermann.