Lage der SPD und der Ampel Scholz will mehr Klartext in der Koalition reden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in der Ampel-Koalition mehr Führung zeigen. Das hat er kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg angekündigt. „Es ist nicht leicht, eine Koalition zu haben - und es wird auch nicht leichter werden“, so Scholz am Abend bei einem Bürgergespräch in Niedergörsdorf. „Aber es kommt die Zeit - und die ist gekommen, wo man klare Worte finden kann.“