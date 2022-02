NRW-Schulministerium : Schule fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Wegen der Unwetter-Warnungen für Nordrhein-Westfalen ordnet das Schulministerium für Donnerstag einen landesweiten Unterrichtsausfall an. Auch Kita-Kinder sollen möglichst Zuhause bleiben.

Wegen eines befürchteten Unwetters mit heftigen Sturmböen fällt am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen der Unterricht an allen Schulen aus. Das verkündete Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen.