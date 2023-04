Kritik an Noten nimmt zu Lehrer beschweren sich über Beschwerden

Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen beklagen, sich häufiger aus nichtigen Gründen gegen Elternbeschwerden wehren zu müssen. „Beschwerden hat es immer schon gegeben“, sagte Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbands NRW: „Aber die Nervosität hat in den letzten fünf, sechs Jahren enorm zugenommen.“ Das beginne inzwischen in den ersten Grundschulklassen; selbst passable Noten würden nicht akzeptiert, Eltern würden fordernder und aggressiver. „Ich wünschte mir Rückendeckung durch die Bezirksregierungen, wenn diese Fälle dort ankommen“, sagte Bartsch. Mitunter tendierten die Behörden dazu, Elternwünschen zu entsprechen: „Das schwächt die Autorität der Lehrerschaft.“