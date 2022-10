Sachsen : Schuster nach Brandanschlag: Täter werden „büßen“ müssen

An der Fassade der geplanten Asylunterkunft sind Brandspuren und eingeworfene Fenster zu sehen. Foto: Paul Glaser/dpa

Bautzen Nach einem Feuer in einem geplanten Flüchtlingsheim in Bautzen ist schnell klar: Es handelt sich um einen Brandanschlag. Sachsens Innenminister bezeichnet die Tat als besorgniserregend.

Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bautzen hat sich Landesinnenminister Armin Schuster bestürzt über die Tat gezeigt. Bei einem Besuch am Brandort sagte der CDU-Politiker am Samstag: „Jetzt sehe ich die Situation als noch besorgniserregender als aus der Ferne.“ Das Ziel der Täter sei gewesen, das ehemalige Hotel „komplett in Schutt und Asche zu legen“, vermutete Schuster.