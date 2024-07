Kommentar zum besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts Stoppschild ist richtig

Dass die Koalition der verfassungsrechtlich Willigen der AfD jetzt einen Steilpass zuspielt, muss man aushalten. Die Rechten behaupten ja schon, Karlsruhe werde von den „Etablierten“ instrumentalisiert, um sie auszubooten. Was nicht der Fall und Unsinn ist. Denn wie Autokraten mit unabhängigen Institutionen umgehen, lässt sich in anderen europäischen Ländern gut beobachten – in Ungarn etwa oder bis vor Kurzem noch in Polen. In beiden Staaten ist die liberale Demokratie über Jahre hinweg gestutzt worden.