Bundesinnenminister : Seehofer ist neugierig auf Team Laschet

Berlin In der Pandemie-Bekämpfung hätte sich Seehofer manchmal mehr Wissenschaft und weniger Schlagzeilen gewünscht. Merkels Krisenmanagement findet er „sensationell stark“. CDU und CSU rät er, die Konservativen unter den Wählern nicht zu vergessen.

Auch für eine Rückkehr von Fans in die Fußballstadien ist es aus Sicht von Seehofer noch zu früh. „Im ersten Schritt geht es um die Gastronomie, um die Kultur, um den Handel“, sagte er mit Blick auf die Ausnahmen, die für Menschen gelten sollen, die geimpft oder von Covid-19 genesen sind. „Im nächsten Schritt kann man sich dieser Frage zuwenden.“ Wenn sich 5000 geimpfte Zuschauer in einem für 80.000 Menschen geeigneten Stadion verteilten, sei das zwar an sich kein Problem. Man müsse bei solchen Überlegungen aber auch an die An- und Abfahrt sowie den Zugang zum Stadion denken.