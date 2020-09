Nach Brand in Moria : Seehofer: Zehn EU-Staaten nehmen 400 Minderjährige auf

Berlin Der Großbrand im Lage Moria hat Tausende Menschen obdachlos gemacht. Mehrere EU-Staaten sind zur Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen bereit.

„Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns zehn europäische Mitgliedsländer an den Hilfen – das heißt an der Umsiedlung für die unbegleiteten Minderjährigen - beteiligen“, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. Man sei aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch.