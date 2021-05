Umstrittener CDU-Politiker : Seehofer zweifelt nicht an Maaßens demokratischer Gesinnung

Seehofer zweifelt nicht an Maaßens demokratischer Gesinnung

„Ich kann nur sagen, ich war mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagt Horst Seehofer (rechts)rückblickend über die Arbeit von Hans-Georg Maaßen an der Spitze des Verfassungsschutzes. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Als Innenminister hatte Seehofer den damaligen Verfassungsschutz-Präsidenten nach umstrittenen Äußerungen in den Ruhestand versetzt. Maaßens Mandat in Thüringen sieht der CSU-Chef aber unproblematisch.

Als damaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz war Maaßen massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt.