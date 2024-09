Krieg in Nahost Seit März kein Export von Kriegswaffen nach Israel mehr

Im vergangenen Jahr hatte die Ampel-Regierung noch Rüstungslieferungen für 326,5 Millionen Euro an Israel genehmigt, darunter Kriegswaffen für 20,1 Millionen Euro. In der Rangliste der größten Abnehmer deutscher Rüstungsgüter lag Israel damit auf Platz sieben. Der größte Teil der Exporterlaubnisse ging auf die Zeit nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober zurück.