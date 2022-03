Ukraine : Selenskyj ruft Deutsche zu Boykott von russischem Gas auf

Kiew In Deutschland wird diskutiert, wie man die Abhängigkeit von russischem Erdgas beenden kann. Nun schaltet sich auch der ukrainische Präsident in die Debatte ein.

„Ohne Handel mit Ihnen, ohne Ihre Unternehmen und Banken wird Russland kein Geld für diesen Krieg haben“, sagte der 44-Jährige am Montag in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft. Niemand habe das Recht, Völker zu vernichten und Europa aufzuteilen.