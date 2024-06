Fragen und Antworten Sicherheit bei der Europameisterschaft im Fokus

Endspurt vor dem ersten Anpfiff: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit dem Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland. 2,7 Millionen Fußallfans werden in den Stadien an insgesamt zehn Austragungsstätten erwartet und bis zu zwölf Millionen Menschen in den Fanzonen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht in dem Turnier eine Chance für ein Zusammenrücken. Das sei wichtig, gerade in diesen „Zeiten der äußeren und inneren Bedrohung“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Dennoch, der Schutz des Turniers bringt enorme Herausforderungen mit sich. „Das wird kein Spaziergang werden“, so Reul.