Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Impfstoff-Zulassung : Sicherheit vor Schnelligkeit

Eine Patientin erhält den Corona-Impfstoff. Foto: dpa/Carlos Giusti

Meinung Während die Menschen in anderen Ländern bereits gegen Corona geimpft werden, gibt es in Deutschland noch keine Zulassung für einen Impfstoff. Die Kritik an dem vermeintlich zögerlichen Vorgehen ist falsch, denn es gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit, meint unsere Autorin.