Rüstung : Sicherheitsrat muss Waffenexporten noch zustimmen

Berlin Das Wirtschaftsministerium genehmigt die Ausfuhr von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ an die Ukraine. Nun muss aber der Sicherheitsrat noch sein Okay geben.

Die Gesamtprüfung in der Bundesregierung dauere an, erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin. Der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss des Bundeskabinetts und tagt geheim. Er koordiniert die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesregierung und ist für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig.