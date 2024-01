Soziale Ideale erhalten Sieben gute Gründe, links zu sein

Die klassische demokratische Linke, meist verkörpert durch die Sozialdemokratie, ist in vielen westlichen Ländern auf dem Rückzug. An ihre Stelle sind ökologischer Aktivismus und politische Korrektheit getreten. Junge Leute engagieren sich lieber für Klimaschutz und Gendern als für Unterprivilegierte und bessere Lebensbedingungen für alle. Doch es gibt gute Gründe, jenseits von Klassenkampf und dem Gegensatz von Kapital und Arbeit pragmatisch links zu sein und sich für viele kleine Verbesserungen einzusetzen. Wie das aussehen könnte, hat unsere Redaktion in sieben Punkten zusammengestellt.