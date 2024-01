Parteien Sieben Kommissare - CSU für Verkleinerung der EU-Kommission

Die EU-Kommission soll nach Ansicht der CSU im Bundestag personell radikal verkleinert werden. „Eine schnelle und effiziente EU ist die Voraussetzung, um international relevant und in Krisen reaktionsfähig zu sein. Dazu braucht es tiefgreifende Reformen an den Institutionen und Prozessen sowie eine deutliche Verkleinerung der EU-Kommission und ihres Beamtenapparats“, heißt es dazu im Entwurf eines Positionspapiers, welches der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. „Wir fordern deshalb, dass es künftig nur noch sieben statt 27 Kommissare gibt und die übrigen Mitgliedstaaten durch beigeordnete Junior-Kommissare vertreten werden.“