Katholische Kirche : Skepsis über Rückkehr Woelkis nimmt zu

Rainer Maria Woelki. Foto: dpa/Andreas Arnold

Im engsten Beraterkreis glauben viele nicht mehr an eine gedeihliche Zukunft des Erzbistums mit dem Kardinal an der Spitze. Steinhäuser wartet auf Gespräch mit dem Papst. Erster Pfarrgemeinderat in Bonn fordert Neuanfang ohne Erzbischof.