Zwei Jahre Krieg So arbeiten Bonner Hilfsorganisationen in der Ukraine

Keine Heizung, kein fließendes Wasser, immer wieder Stromausfälle – und eine Wohnung mit kaputten Fenstern oder einem kaputten Dach und vier Grad Celsius Innentemperatur. So sieht das Leben vieler Ukrainerinnen und Ukrainer, die noch in den Frontgebieten wohnen, derzeit aus. „Und vor die Tür trauen sie sich nur selten. Wenn doch, dann rennen sie“, berichtet Sarah Easter, Referentin für Nothilfekommunikation bei der Hilfsorganisation Care mit Sitz in Bonn. Denn vor der Haustür droht der Tod durch Bombenangriffe, Blindgänger oder Minen. Dadurch sei das Leben für viele wie eine Lotterie. „Das sagen mir die Menschen vor Ort“, so Easter. Zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine sind Bonner Hilfsorganisationen noch immer sehr aktiv in dem Land.