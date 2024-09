Verfassungsschutz schlägt Alarm So funktioniert die islamistische Nachwuchswerbung im Netz

Die tanzende Teenagerin, der Comedy-Sketch, der geniale Hackentrick, Barbaras Rhabarberbar: Kurzvideos im Internet sind zu einem zentralen Unterhaltungsmedium geworden. Dass sie auch ein Sprachrohr für Ideologen, Extremisten oder gar Terroristen sind, fällt zunehmend auf. In Deutschland ganz vorne mit dabei: die islamistische Szene. Nach Vereinsverboten, Inhaftierungen oder dem Tod führender Köpfe in den Reihen des Islamischen Staates hat sie im Internet ein neues Spielfeld gefunden. Längst haben Youtube, Tiktok und Telegram als Resonanzraum radikaler Prediger der Hinterhofmoschee den Rang abgelaufen – Plattformen mit theoretisch unendlichen Reichweiten also, die besonders bei Jugendlichen beliebt sind. Ein Aspekt, auf den zuletzt auch die Landesämter für Verfassungsschutz in Deutschland unisono hinweisen.