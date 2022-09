Umfrage der Bertelsmann Stiftung : So gering sind die Jobchancen für Jugendliche mit niedriger Schulbildung

Laut einer Studie haben Jugendliche mit niedriger Schulbildung geringere Jobchancen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin Jugendliche mit einem Ersten Schulabschluss bleiben am Ausbildungsmarkt auf der Strecke. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Welche Folgen eine steigende Zahl an Ungelernten hat und wo nachgebessert werden muss.