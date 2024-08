Nach Anschlag in Solingen Diese Regeln gelten bei Abschiebungen

Nach dem Attentat in Solingen rückt das Thema Abschiebung erneut in den Fokus. In der Nähe des Tatorts legten am Montag NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU, l-r), Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von NRW, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Tim Kurzbach (SPD), Bürgermeister von Solingen, und Mona Neubaur (Grüne), stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin, Blumen ab.

Foto: dpa/Thomas Banneyer